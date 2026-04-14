Su TikTok la Jacket Theory ha conquistato milioni di visualizzazioni, proponendo un’idea semplice ma efficace: nessun outfit si considera completo senza una giacca. Sono tre i capi che, secondo questa teoria, fanno la differenza, ma molto dipende da come vengono indossati. La tendenza sta influenzando molte persone, che condividono outfit e consigli sul modo migliore di abbinare questa componente fondamentale del guardaroba.

S u TikTok la chiamano Jacket Theory e ha milioni di visualizzazioni. La premessa è semplice: nessun outfit è davvero finito senza una giacca. Non è una questione di temperatura. È una questione di come ci si presenta, di quale versione di sé si decide di portare fuori. Tre sono i capi che tornano sempre, nelle varianti più diverse. Tre sono i modi in cui tutto cambia. Giacca per vestito: 5 coppie PE2026. guarda le foto Il blazer over: quando le proporzioni fanno il lavoro. Il blazer oversize è il capo con il maggiore impatto sulla silhouette. Indossato su un abito minimale, su jeans e t-shirt o su un vestito scivolato, ridisegna le proporzioni e ricalibra l’intera lettura del look.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Sono tre i capi che cambiano tutto, ma conta molto come li si indossa

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