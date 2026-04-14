Sono di Asa mi dia il suo iban per un rimborso ma è una truffa L' azienda | Segnalare alle autorità

Un'azienda ha avvisato i propri clienti di una truffa telefonica che si sta diffondendo, in cui vengono richiesti dati bancari con la scusa di un rimborso. Numerosi utenti hanno ricevuto chiamate provenienti dal numero 0586, durante le quali si chiedeva di comunicare l'IBAN. L'azienda ha invitato le persone a segnalare l’accaduto alle autorità competenti per tutelarsi da eventuali frodi.

Asa mette in guardia la cittadinanza e i suoi clienti da una truffa telefonica. In molti hanno ricevuto chiamate provenienti dal numero 0586.03.50.99 durante le quali l’interlocutrice si presenta proprio come un addetto di Asa. Nel corso della conversazione, viene richiesto con insistenza l'Iban.🔗 Leggi su Livornotoday.it Rimborso abbonamento Netflix, l'azienda annuncia il ricorso ma è pronta una class action con tanto di moduloLa sentenza sugli aumenti degli abbonamenti Netflix "illegittimi" La reazione di Netflix alla sentenza La class action contro Netflix per il rimborso... "Siamo Federconsumatori, ci dia i dati della bolletta": ma è una truffa per rubare informazioniOndata di chiamate sospette tra Forlì e Cesena: i truffatori usano il nome dell’associazione per rubare i codici di luce e gas. La seconda parte di Chainsaw Man segna un netto cambio di direzione rispetto alla prima. La storia non è più centrata su Denji, ma introduce una nuova protagonista, Asa, offrendo una prospettiva diversa e più introspettiva. Il ritmo diventa più lento e riflessiv - facebook.com facebook