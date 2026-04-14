Sondaggi Grande Fratello del 14 aprile chi rischia l’eliminazione

Il 14 aprile si è tenuta una nuova puntata del Grande Fratello Vip condotta da Ilary Blasi, con le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Durante la trasmissione sono stati presentati i sondaggi riguardanti i concorrenti, evidenziando chi potrebbe essere a rischio eliminazione. Le opinioniste hanno commentato le dinamiche interne alla Casa, offrendo analisi dirette e qualche battuta scherzosa. La puntata ha mantenuto l’attenzione sui possibili prossimi turni di eliminazione.

Ilary Blasi va in onda con una nuova puntata del Grande Fratello Vip: accanto a lei ci saranno come sempre le due opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, pronte a commentare con schiettezza e qualche battuta al vetriolo le dinamiche all’interno della Casa più spiata d’Italia. La nona puntata del reality show Mediaset vedrà un nuovo televoto, che questa volta sarà eliminatorio: chi uscirà questa sera? Grande Fratello Vip 2026, cosa dicono i sondaggi. Alla fine della scorsa puntata, i concorrenti hanno dovuto effettuare le nuove nomination e al televoto sono finite quattro donne: Adriana, Lucia, Alessandra e Blu. Nella puntata di stasera del Grande Fratello Vip questa volta il televoto sarà eliminatorio e decisivo.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Sondaggi Grande Fratello del 14 aprile, chi rischia l’eliminazione Leggi anche: Sondaggi Grande Fratello del 7 aprile, chi rischia l’eliminazione Leggi anche: Sondaggi Grande Fratello Vip del 3 aprile, chi rischia l’eliminazione