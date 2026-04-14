Il 14 aprile 2026 è stato lanciato online SmartRate, un nuovo strumento digitale progettato per agevolare la gestione fiscale dei professionisti che operano in regime forfettario. Si tratta di un sistema chiamato Financial Operating System, sviluppato per rendere più prevedibile il trattamento fiscale di questa categoria di contribuenti. La piattaforma è stata annunciata attraverso un comunicato stampa senza ulteriori dettagli sulle funzionalità specifiche.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Modena, 14042026 – Debutta online SmartRate, il nuovo progetto digitale pensato per semplificare la gestione fiscale dei professionisti in regime forfettario. In un contesto che conta oltre 1,8 milioni di partite IVA forfettarie in Italia, la piattaforma si propone di portare maggiore chiarezza, controllo e sostenibilità nella gestione degli adempimenti fiscali. Il lancio introduce una soluzione che integra in un unico ambiente il calcolo delle imposte, la pianificazione delle scadenze e una visione strutturata degli impegni fiscali nel tempo, con l’obiettivo di trasformare una materia spesso percepita come complessa e imprevedibile in un processo monitorabile e progressivamente organizzato.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - SmartRate: nasce il Financial Operating System che rende prevedibile il fisco dei forfettari

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