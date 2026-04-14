A fine marzo, la cantautrice Skeye ha pubblicato il suo nuovo brano intitolato Polaroid. La cantante ha recentemente vinto la categoria dedicate alle nuove proposte nel Premio Lunezia 2025. La canzone, intitolata Skeye cattura l’estate, celebra l’unicità del presente.

La cantautrice Skeye, recentemente distinguendosi nel musicale grazie alla vittoria nella categoria dedicata alle nuove proposte del Premio Lunezia 2025, ha rilasciato a fine marzo il nuovo brano intitolato Polaroid. Il singolo, frutto della collaborazione creativa con Danila Satragno, si propone come un’anticipazione delle atmosfere estive attraverso una narrazione focalizzata sulla preziosità degli istanti irripetibili. L’estetica dell’istante e la genesi di un racconto spontaneo. Il processo creativo che ha portato alla nascita di Polaroid non è stato guidato da una pianificazione meticolosa, ma da un flusso di immagini frammentarie raccolte in un momento di scrittura meno strutturato.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Skeye cattura l’estate: il nuovo brano celebra l’unicità del presente

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Skeye, Polaroid è il singolo che anticipa l’estate: “L’attimo preciso che vivi e resta lì”Polaroid è il nuovo singolo di Skeye, talentuosa cantautrice, vincitrice del Premio Lunezia 2025 (sezione “Nuove Proposte”).