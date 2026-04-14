Siti per adulti il TAR smonta parte delle nuove regole | il dettaglio che cambia tutto

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha emesso una sentenza riguardante le recenti normative volte a limitare l’accesso ai siti per adulti da parte dei minori. La decisione arriva in seguito a un ricorso presentato contro alcune delle nuove regole, e ha portato alla sospensione di alcune disposizioni. La pronuncia riguarda specificamente alcuni aspetti delle misure introdotte, senza annullare completamente le norme approvate.

Una decisione che cambia le regole, ma solo in parte. Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio è intervenuto sulle nuove norme pensate per limitare l’accesso dei minori ai siti per adulti, introducendo un elemento decisivo. Le regole volute da AGCOM restano valide, ma non potranno essere applicate automaticamente a tutte le piattaforme. Al centro della vicenda c’è il rapporto tra leggi nazionali e diritto europeo, un equilibrio delicato che spesso determina cosa è davvero possibile fare online. Il risultato è una sentenza che non blocca il sistema, ma ne ridefinisce i confini. La vicenda nasce dalla delibera n. 962025 dell’AGCOM, adottata per applicare il cosiddetto “Decreto Caivano”.🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Siti per adulti, il TAR smonta parte delle nuove regole: il dettaglio che cambia tutto Verifica età siti per adulti esteri: il Tar del Lazio accoglie parzialmente il ricorso bloccando l’automatismo delle regole AgcomIl Tar del Lazio si è pronunciato sul sistema di verifica dell'età per l'accesso ai siti per adulti, un meccanismo introdotto in Italia dal Decreto... Il Paradiso delle Signore Marcello e Adelaide: il dettaglio che cambia tutto!Nel ritorno di Adelaide ne Il Paradiso delle Signore c’è un dettaglio che riguarda Marcello e che potrebbe cambiare ogni cosa. Tutti i giornali e siti di notizie di Torino stanno scrivendo del nostro spettacolo strepitoso!!! Siamo a meno di cento biglietti dal sold out!!! Un grande grazie alla redazione di Primatorino! - facebook.com facebook La verifica dell’età per i siti pornografici è sempre più un pasticcio. Di recente il TAR del Lazio ha annullato una parte delle nuove regole, che per ora potranno essere applicate solo alle piattaforme con sede in Italia. x.com