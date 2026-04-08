Vlahovic Juve l’infortunio fa slittare il rinnovo | ed ora il club chiede il maxi sconto

Un infortunio ha causato il ritardo nel processo di rinnovo contrattuale del centravanti serbo con la squadra. Di conseguenza, il club ha richiesto uno sconto significativo sull’accordo attuale, puntando a rinegoziare le condizioni contrattuali. La trattativa rimane aperta, con le parti che discutono le modalità di un nuovo accordo e le eventuali implicazioni sul futuro dell’attaccante.

per scommettere di nuovo sul centravanti serbo. Il conto alla rovescia per la scadenza del contratto di Dusan Vlahovic prosegue, ma a scandire il tempo non sono i gol, bensì i giorni trascorsi in infermeria. Il nuovo infortunio al polpaccio, rimediato durante il riscaldamento della sfida contro il Genoa, rischia di compromettere il rush finale della Juventus e la corsa verso un posto in Champions League. Ne scrive La Gazzetta dello Sport. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Per il centravanti serbo si tratta dell’ennesimo calvario stagionale: dopo i 111 giorni di stop tra novembre e marzo per l’operazione all’adduttore, questa piccola lesione muscolare lo costringerà ai box per almeno tre settimane. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic Juve, l’infortunio fa slittare il rinnovo: ed ora il club chiede il maxi sconto Vlahovic Juve, nuovo incontro per il rinnovo: base da 6 milioni, ma il club chiede un ulteriore scontodi Redazione JuventusNews24Vlahovic Juve, nuovo incontro per il rinnovo: base da 6 milioni, ma il club chiede un ulteriore sconto legato a bonus e... Nico Gonzalez, l’Atletico chiede lo sconto alla Juve per il riscatto? Le novità dopo l’infortunioCarnesecchi Juve, il portiere sarà bianconero? Le ultimissime sul futuro dell’estremo difensore dell’Atalanta Casemiro Juve, i bianconeri pensano al... VLAHOVIC ESCE PIANGENDO per l’INFORTUNIO a 2 metri da me… Temi più discussi: Juve, non c'è pace per Vlahovic: nuovo infortunio per l'attaccante; Vlahovic si fa male nel riscaldamento e rientra negli spogliatoi; La Juventus perde ancora Vlahovic nel momento decisivo: lesione al soleo. Come sta e quando può tornare; Vlahovic, stagione assurda: fuori almeno altre 3 settimane. Nessuna lesione per Perin. Juventus: Vlahovic più grave del previsto, ecco quando tornerà. Nuovi dubbi dei tifosi sul rinnovoVlahovic vittima di un infortunio al polpaccio dopo quello agli adduttori: la diagnosi e quando tornerà. Molti tifosi della Juventus chiedono al club di rivedere la strategia sul rinnovo ... sport.virgilio.it Infortunio Vlahovic, Juve in apprensione dopo il problema nel riscaldamento: oggi gli esami! Cosa filtra sulla sua presenza contro l’AtalantaInfortunio Vlahovic, Juve in apprensione dopo il problema nel riscaldamento: oggi gli esami! Cosa filtra sulla sua presenza contro l'Atalanta ... calcionews24.com Slitta il rinnovo di Vlahovic La Juventus ora vuole il maxi sconto - facebook.com facebook Juve, lesione al soleo per Vlahovic. Il serbo può saltare il Milan x.com