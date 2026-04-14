Nell'ambito delle emozioni e delle correnti gravitazionali, si parla di Simeone come di una figura che le ha sempre gestite con abilità, definendolo uno stato mentale a sé. Secondo alcune fonti, il suo modo di affrontare le emozioni si confronta con il mondo della politica, dove si afferma che si può scegliere di agire o di subire. Questa prospettiva si combina con il suo interesse per l'astrologia e le influenze delle correnti gravitazionali, come ricordato da un quotidiano spagnolo.

“Gestire le emozioni, come la politica, è qualcosa che o si fa o si subisce”. E Simeone le gestisce, da buon “appassionato di astrologia e delle correnti gravitazionali di cui parlava Franco Battiato”, scrive El Paìs. Quando arriva in una squadra, la prima cosa che chiede ai suoi giocatori è il loro segno zodiacale. È stata un’idea di sua madre, Nilda. Per Daniel Verdù “ Simeone è uno stato mentale in sé. Un enigma. E quello che dice è oro colato al Metropolitano”. Ora gli tocca affrontare il Barcellona per la terza volta in 11 giorni, ed è una cosa che “appartiene a una sfera emotiva estremamente complessa per Simeone. Vivere una partita alla volta è per lui un modo di vivere estremo.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Simeone gestisce pure le correnti gravitazionali, è uno stato mentale a sé

Quel profumo da ascoltare, il primo libro del ‘Naso di Sarzana’: “Non solo un accessorio, ma uno stato mentale”La Spezia, 1 aprile 2026 – “Indossare un profumo è uno stato mentale ancor prima di essere un accessorio”.

Pure a legge invariata è ancora possibile levare alle correnti il controllo del CsmAnalizzando i risultati referendari a bocce ferme, il trionfo del No mi sembra più una «vittoria di Pirro».