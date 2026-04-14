Simbolotto estrazione di oggi 14 aprile 2026 | Lotto

Oggi, 14 aprile 2026, alle ore 20, si svolge l’estrazione del Simbolotto, il gioco collegato alle estrazioni del Lotto. Viene effettuata quattro volte alla settimana, con sessioni di martedì, giovedì, venerdì e sabato. L’estrazione di questa sera si aggiunge alle altre già programmate, offrendo ai giocatori l’opportunità di conoscere i numeri e i simboli associati.

Estrazione Simbolotto di oggi, 14 aprile 2026. LOTTO SIMBOLOTTO – Questa sera, 14 aprile 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Simbolotto, il gioco direttamente associato alle estrazioni del Lotto (quattro volte a settimana: martedì, giovedì, venerdì e sabato). Per il mese di aprile la ruota associata al gioco è quella di Genova. Ma quali sono i simboli vincenti dell’estrazione di oggi, 14 aprile 2026? Di seguito i numeri e i simboli vincenti estratti oggi: ESTRAZIONE SIMBOLOTTO OGGI: numeri e simboli LE ESTRAZIONI DEL LOTTO, 10ELOTTO E SUPERENALOTTO DI OGGI (I numeri vincenti del concorso del Lotto, Simbolotto, sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.🔗 Leggi su Tpi.it

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Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di sabato 14 Marzo 2026

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