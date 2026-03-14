Simbolotto estrazione di oggi 14 marzo 2026 | Lotto

Oggi, 14 marzo 2026, alle ore 20 si svolge l’estrazione del Simbolotto, il gioco collegato alle estrazioni del Lotto. Questa sera, come di consueto, vengono annunciati i numeri e i simboli relativi al gioco, che si tiene quattro volte alla settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato. L’evento si svolge in un orario prestabilito e coinvolge i partecipanti che seguono la lotteria.

Estrazione Simbolotto di oggi, 14 marzo 2026. LOTTO SIMBOLOTTO – Questa sera, 14 marzo 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Simbolotto, il gioco direttamente associato alle estrazioni del Lotto (quattro volte a settimana: martedì, giovedì, venerdì e sabato). Per il mese di marzo la ruota associata al gioco è quella di Firenze. Ma quali sono i simboli vincenti dell’estrazione di oggi, 14 marzo 2026? Di seguito i numeri e i simboli vincenti estratti oggi: ESTRAZIONE SIMBOLOTTO OGGI: numeri e simboli LE ESTRAZIONI DEL LOTTO, 10ELOTTO E SUPERENALOTTO DI OGGI (I numeri vincenti del concorso del Lotto, Simbolotto, sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www. 🔗 Leggi su Tpi.it

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