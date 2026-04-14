Dal 14 al 26 aprile, al Piccolo Teatro Strehler di Milano, andrà in scena Il berretto a sonagli, opera di Luigi Pirandello. La rappresentazione vede protagonista Silvio Orlando, che interpreta uno dei ruoli principali. La messa in scena si inserisce nella programmazione del teatro dedicata al drammaturgo siciliano. L’evento coinvolge il pubblico nella riproposta di un classico del teatro italiano.

Dal 14 al 26 aprile, il Piccolo Teatro Strehler di Milano ospiterà la messa in scena de Il berretto a sonagli, capolavoro di Luigi Pirandello. Sul palco del teatro situato in largo Greppi, Silvio Orlando interpreterà il protagonista Ciampa sotto la guida registica di Andrea Baracco, in una produzione che vede il coinvolgimento di Stefania Medri, Marta Nuti, Michele Eburnea e Davide Lorino. L’interpretazione di Orlando e la visione di Baracco. Il fulcro della produzione risiede nella capacità di Silvio Orlando di dare corpo alle sfumature tragiche e complesse del personaggio di Ciampa. L’attore affronta le contraddizioni di un uomo che, secondo quanto espresso dal regista Andrea Baracco, vive una condizione di estrema vulnerabilità.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Silvio Orlando sfida il ridicolo: Pirandello torna allo Strehler

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