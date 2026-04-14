Nadia Bengala, ex Miss Italia, è intervenuta a La volta buona per parlare del rapporto con sua figlia, Diana, nata da una precedente relazione con Otto Schivardi. L’attrice ha raccontato di non aver visto la figlia da oltre un anno e ha rivolto un appello affinché possa trovare la forza di affrontare questa situazione. La discussione si è concentrata sulla distanza e sui sentimenti legati alla separazione familiare.

Ospite de La volta buona l’ex Miss Italia Nadia Bengala ha affrontato il doloroso rapporto con la figlia Diana, avuta con Otto Schivardi. Bengala ha spiegato di non vederla da oltre un anno, approfittando dell’ospitata in tv per lanciarle un messaggio in diretta. La Miss Italia 1988 ha spiegato che la ragazza si sarebbe allontanata per problemi di dipendenza, ma, ha aggiunto, “Voglio essere positiva. Lei ha chiesto di fare le sue scelte perché ha 30 anni e non può vivere ancora in famiglia. Mi auguro solo che cerchi di inseguire i suoi sogni, di ballare”. Dopo un breve periodo trascorso in Svizzera, oggi Diana Schivardi sarebbe tornata a Roma; la madre ha lanciato un appello alle persone che, secondo lei, le starebbero vicino: “Dovrebbero convincerla a tornare vicino alla sua famiglia”.🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - “Sii forte” l’appello di Nadia Bengala per la figlia che non vede da un anno

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