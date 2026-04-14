Sigarette nuovi aumenti tra i 20 e i 50 centesimi a pacchetto | la tabella aggiornata

Sono stati annunciati nuovi aumenti sui prezzi delle sigarette e dei prodotti da fumo, con incrementi che variano tra i 20 e i 50 centesimi a pacchetto. Questi cambiamenti sono stati stabiliti in seguito all’ultimo intervento sulle accise applicato dal governo. La tabella aggiornata mostra i dettagli specifici degli aumenti e le nuove tariffe che entreranno in vigore a breve.

Nuovi aumenti sui prezzi delle sigarette e dei prodotti da fumo, effetto dell’ultimo intervento sulle accise. La tabella aggiornata evidenzia rincari generalizzati che coinvolgono sia i marchi più economici sia quelli premium, con incrementi medi compresi tra i 20 e i 50 centesimi a pacchetto. Le sigarette Le sigarette tradizionali registrano incrementi medi che oscillano tra i 20 e i 50 centesimi a confezione. I marchi più economici, come quelli della linea PS, si collocano ora stabilmente intorno ai 5,50 euro, mentre molte varianti di fascia media e alta superano questa soglia. Prodotti come le Peter Stuyvesant raggiungono i 6,30 euro, mentre le Davidoff arrivano fino a sfiorare i 6,80 euro a pacchetto, segnando uno dei livelli più alti tra quelli rilevati.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Sigarette, nuovi aumenti tra i 20 e i 50 centesimi a pacchetto: la tabella aggiornata Sigarette più care dal 2026: aumenti fino a 40 centesimi a pacchetto nei prossimi anni Notizie correlate Leggi anche: Sigarette, scattano i nuovi rincari: aumenti da 30 centesimi a pacchetto Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Sigarette, scattano i nuovi aumenti: da 20 a 50 centesimi in più a pacchetto; Sigarette, nuovi aumenti oggi sul mercato: si va tra i 20 e i 50 centesimi in più a pacchetto; Sigarette, nuovi aumenti tra i 20 e i 50 centesimi a pacchetto: la tabella aggiornata; Prezzi delle sigarette in aumento dal 15 aprile fino a 50 centesimi a pacchetto. Sigarette, nuovi aumenti improvvisi: quanto costano adessoNuovi aumenti sul costo delle sigarette, dunque nuova stangata per i fumatori italiani. A partire dal 13 aprile i consumatori hanno infatti dovuto fare i conti con un nuovo aggiornamento dei listini. notizie.it Sigarette, nuovi aumenti in arrivo: fino a 30 centesimi in più a pacchetto: quanto costano adessoCon l’ultimo intervento del governo sulle accise, dal 15 aprile scatteranno nuovi aumenti sul costo delle sigarette, del tabacco trinciato e di altri prodotti dal fumo: i costi ... corriere.it DA OGGI 15 APRILE SCATTA IL NUOVO AUMENTO DELLE SIGARETTE Da oggi entrano in vigore i nuovi rincari sulle sigarette: molti marchi vedranno un aumento che va dai 10 ai 20 centesimi a pacchetto. Ecco i principali marchi interessati: Marl - facebook.com facebook