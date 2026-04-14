Sicurezza Zamperini Fratelli d' Italia | Il nemico non è il coltello ma chi lo impugna per fare del male

Il rappresentante di un partito politico ha dichiarato che il Decreto Sicurezza è stato approvato per affrontare problemi concreti nelle città italiane, in particolare legati a gruppi di giovani criminali di origine straniera che usano coltelli per compiere atti violenti. Ha aggiunto che il vero problema non sono gli strumenti utilizzati, ma chi li impugna per danneggiare gli altri. La discussione si concentra sull’efficacia delle misure adottate per garantire la sicurezza pubblica.

"Il Decreto Sicurezza nasce per rispondere a fenomeni reali di emergenza nelle nostre città, legati a bande di giovani criminali, spesso di origine straniera, che seminano terrore utilizzando i coltelli come strumenti di violenza. Maranza che aggrediscono, rapinano, feriscono ed uccidono, armati.🔗 Leggi su Leccotoday.it Leggi anche: Sondaggi politici, Lega e Fratelli d’Italia perdono voti: male anche il M5s, chi arriva primo Aggredita e picchiata dal compagno, impugna un coltello e lo ferisceÈ successo in un appartamento in zona Porta Genova nella notte tra domenica e lunedì 23 marzo. Argomenti più discussi: Ennesima violenta lite in stazione a Lecco: coinvolti due giovani; ELEZIONI, BOSCAGLI APRE LA SEDE ELETTORALE: PRIORITÀ SICUREZZA E TRAFFICO; ? Il centrodestra si compatta e invade via Cattaneo: la risposta per il debutto di Boscagli. Sicurezza, Zamperini (Fratelli d'Italia): Il nemico non è il coltello, ma chi lo impugna per fare del maleL'intervento del consigliere regionale lecchese: In mano a persone per bene è uno strumento che può anche salvare la vita ... leccotoday.it Dovevano essere lavori di messa in sicurezza dopo il maltempo, ma erano opere abusive. La Capitaneria blocca il cantiere sul litorale nord e denuncia i gestori - facebook.com facebook Vinitaly 2026, visita del Sottosegretario all'Interno @EmanuelePrisco e del Capo del Corpo nazionale #vigilidelfuoco Mannino. Prisco: “Investire nella sicurezza significa proteggere le imprese e rafforzare il sistema Paese”. x.com