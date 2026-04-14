Si chiama Scentsorium ed è la nuova fragranza di Maison Margiela

Maison Margiela ha annunciato il lancio di Scentsorium, una nuova linea di profumi genderless creata seguendo i principi dell’Artisanal Atelier. La collezione comprende sei fragranze che esplorano le emozioni e le loro interpretazioni olfattive. Questi profumi sono stati sviluppati con un approccio artigianale e si rivolgono a chi cerca fragranze senza connotazioni di genere. Il lancio si inserisce nella strategia del marchio di proporre novità nel settore delle fragranze.

Sei profumi genderless sviluppati secondo i principi dell’Artisanal Atelier: è la nuova fragranza Maison Margiela Scentsorium, una collezione che indaga le emozioni e le loro traduzioni in fragranza. Margiela lo fa attraverso un lavoro raffinato sulle materie prime. Il tutto fondato su decostruzione e ricostruzione: le fragranze nascono da un approfondito studio della struttura interna di ogni materia. Si distinguono poi gli ingredienti, distillati per esaltarne la purezza, e concentrati. Maison Margiela Scentsorium è la nuova collezione che esplora le emozioni. Sandrine Groslier, Global President, Luxe Fragrance Brands, ha rilasciato una dichiarazione in merito.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Si chiama Scentsorium ed è la nuova fragranza di Maison Margiela Un mercato delle pulci parigino, immaginato dopo la chiusura, diventa il punto di partenza della nuova collezione di Maison Margiela A/I 2026Un mercato delle pulci parigino, immaginato dopo la chiusura, diventa il punto di partenza della nuova collezione di Maison Margiela A/I 2026-2027. Leggi anche: Si chiama Véronique Courtois, ed è la nuova manager di LVMH Beauty