Véronique Courtois prende il comando di LVMH Beauty. La manager francese entra in azienda con l’obiettivo di rafforzare la divisione dedicata ai prodotti di bellezza. La nomina è immediata e segna un nuovo passo nella strategia di crescita del colosso del lusso.

Novità in casa LVMH, in particolare per quanto riguarda il beauty. Il colosso del lusso ha infatti lanciato una serie di nomine strategiche con effetto immediato. L’obiettivo? Rafforzare l’organizzazione e sostenere la strategia di crescita sostenibile della società. In questa riorganizzazione è protagonista Véronique Courtois, la nuova CEO della divisione Beauty e di Parfums Christian Dior. Inoltre, arrivano due figure chiave nel comitato esecutivo ed esce di uno dei top manager storici. Chi è, Véronique Courtois la nuova CEO di LVMH Beauty. La manager, con il suo nuovo ruolo all’interno del comitato esecutivo, supervisionerà le attività di tutte le maison che fanno parte della sezione beauty. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Si chiama Véronique Courtois, ed è la nuova manager di LVMH Beauty

