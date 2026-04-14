Shiva frammenti di autenticità in un Vangelo riuscito a metà | trauma paterno carcere e dolore profondo

Shiva firma con “Vangelo” un album riuscito a metà: autentico nel racconto personale, ma frenato da formule già sentite. Dentro, però, si scorge l'autenticità, dal trauma paterno al carcere e i figli.🔗 Leggi su Fanpage.it

Comunicato Stampa: "Abbraccio interiore": un viaggio tra dolore, consapevolezza e autenticità vissutaLa responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Conoscere Cultura.

Castelpizzuto, profondo dolore per la scomparsa di Silvia CarlucciIl profondo dolore ha avvolto la comunità di Castelpizzuto per la scomparsa improvvisa di Silvia Carlucci, una perdita che ha lasciato un vuoto...