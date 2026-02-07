Castelpizzuto profondo dolore per la scomparsa di Silvia Carlucci

La comunità di Castelpizzuto piange Silvia Carlucci, scomparsa improvvisamente. La notizia ha scosso tutti, lasciando un vuoto difficile da colmare nel cuore del paese. La gente si stringe intorno alla famiglia, mentre il paese si prepara a ricordarla con rispetto e affetto.

Il profondo dolore ha avvolto la comunità di Castelpizzuto per la scomparsa improvvisa di Silvia Carlucci, una perdita che ha lasciato un vuoto incolmabile nel tessuto sociale del piccolo centro del Molise. La notizia, diffusa rapidamente nelle ultime ore di oggi, 7 febbraio 2026, ha generato un’ondata di cordoglio e sgomento tra gli abitanti, che si sono stretti attorno alla famiglia in questo momento di immenso dolore. Silvia Carlucci era una figura ben nota e apprezzata a Castelpizzuto, non solo per la sua personalità solare e il suo impegno nella vita comunitaria, ma anche per il ruolo che ricopriva all’interno della Casa Funeraria D’Agostino, un punto di riferimento per molte famiglie del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

Lutto cittadino a Castelpizzuto per la morte della studentessa universitaria Silvia CarlucciOggi al Veneziale di Isernia l'autopsia sul corpo di Silvia Carlucci, la studentessa universitaria deceduta ieri mattina in seguito a un violento scontro tra la sua auto e un tir. Escluso il malore im ... primonumero.it

ISERNIA. OGGI L'AUTOPSIA SUL CORPO DI SILVIA CARLUCCI, DOMANI ALLE 15 I FUNERALI A CASTELPIZZUTO Si è svolta oggi all’ospedale Veneziale di Isernia l’autopsia sul corpo di Silvia Carlucci, la ventenne studentessa universitaria che ha perso l facebook