Settimana dell’educazione stradale Ragazzi impariamo i segnali

Ieri al Parco Liofante di Salvaterra è iniziata la settimana dedicata all’educazione stradale, un evento organizzato dalla polizia locale dell’Unione Tresinaro Secchia. L’iniziativa coinvolge gli studenti delle scuole primarie del territorio e prevede attività specifiche per imparare i segnali e le regole della strada. La giornata ha visto la partecipazione di numerosi ragazzi, che hanno avuto l’opportunità di apprendere in modo pratico e interattivo.

Al Parco Liofante di Salvaterra ieri è iniziata la settimana dell’ educazione stradale. Un’iniziativa organizzata dal comando di Casalgrande della polizia locale dell’Unione Tresinaro Secchia e rivolta agli alunni delle scuole primarie del territorio. La prima giornata ha visto protagoniste le classi quarta B e C della primaria di Casalgrande. Gli alunni sono stati impegnati in attività teoriche e prove pratiche all’interno di un mini percorso stradale allestito nel parco, sotto la guida degli agenti del comando diretto da Ermanno Mazzoni. Gli studenti, durante le esercitazioni, hanno potuto familiarizzare con segnaletica, precedenze e attraversamenti pedonali, sperimentando quindi in modo diretto le regole della circolazione.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Longo Borghini per il tris al Trofeo Binda, la classica che insegna l'educazione stradale ai ragazziÈ stata la classica che, quando il movimento rosa era ancora agli albori, ha sempre tenuto viva la passione in Italia per il ciclismo femminile.

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“Sul mio processo in Ungheria posso rivelare una cosa: la settimana scorsa mi è arrivata una carta dal tribunale ungherese in cui si dice che pongono termine al processo penale a mio carico, quindi, il processo è più che sospeso diciamo. In teoria potrebbe ri x.com