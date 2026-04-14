Serena Brancale accusata di plagio | ha davvero copiato Rio Casa Mia? Tutto quello che devi sapere sullo scandalo del momento

Recentemente è emerso uno scandalo riguardante un'artista nota, accusata di aver copiato un brano musicale già esistente. L'accusa riguarda la presunta somiglianza tra il suo ultimo lavoro e una canzone pubblicata alcuni anni fa. La vicenda ha attirato l'attenzione dei media e delle autorità competenti, portando a una serie di verifiche ufficiali e a un dibattito pubblico sulla questione del plagio nella musica.

Quando si pubblica un nuovo brano, le reazioni del pubblico possono prendere le direzioni più imprevedibili. Serena Brancale lo ha scoperto sulla propria pelle dopo aver rilasciato Al Mio Paese, il suo ultimo singolo realizzato insieme a Levante e Delia. La canzone, uscita la scorsa settimana, si propone come un tributo sentito ai piccoli centri del Sud Italia, intrecciando tradizioni, radici e quel particolare senso di appartenenza che riemerge soprattutto quando ci si trova lontani da casa. Il pezzo ha subito generato conversazioni online, ma non sempre per i motivi che ci si aspetterebbe. Diversi ascoltatori hanno infatti segnalato una somiglianza piuttosto evidente tra la melodia del brano e un jingle televisivo che ha accompagnato gli italiani nei primi anni 2000: quello dello spot di Rio CasaMia.🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Serena Brancale accusata di plagio: ha davvero copiato Rio Casa Mia? Tutto quello che devi sapere sullo scandalo del momento Il nuovo iPhone dura di più: autonomia migliorata, ma quanto cambia davvero? Tutto quello che devi sapereApple si prepara a rendere i suoi prossimi iPhone 18 Pro e 18 Pro Max più duraturi grazie a una combinazione di batteria leggermente più grande e un... Tutto quello che devi sapere sui cactus in casa, la pianta perfetta se hai il pollice neroSe desiderate dare un’impronta decisa al vostro arredamento senza l’ansia di veder appassire una pianta ogni settimana, i cactus sono la soluzione... Serena Brancale annuncia nuove tappe estive del Sacro Tour! Da aprile ad ottobre la zì torna sul palco per farci cantare, ballare e vivere tutta l’energia della sua musica Biglietti in vendita dalle 13.00 di domani 14 aprile su https://www.ticketone.it/artis - facebook.com facebook Presenterà una canzone a Stefano De Martino per #Sanremo2027 Serena Brancale: «È un caro amico, lo stimo. Con lui feci #BarStella su Rai 2. Gli è piaciuta l'anima folk di #Sacro. Vorrei portargli qualcosa di speciale, ne riparliamo più avanti» (Il Messagge x.com