Il nuovo iPhone dura di più | autonomia migliorata ma quanto cambia davvero? Tutto quello che devi sapere

Apple si prepara a rendere i suoi prossimi iPhone 18 Pro e 18 Pro Max più duraturi grazie a una combinazione di batteria leggermente più grande e un processore più efficiente. Il miglioramento non sarà rivoluzionario, ma promette di aumentare l’autonomia, permettendo un uso più intenso durante la giornata. Il Pro Max, in particolare, potrebbe superare i 5.100 mAh, rendendolo il modello più resistente di sempre, mentre il nuovo chipset A20 ottimizza consumi e gestione termica. Anche l’iPhone 18 Pro beneficerà di questi avanzamenti, garantendo performance e autonomia superiori senza stravolgere il design. 🔗 Leggi su Screenworld.it

