Scuola Genitori a Piacenza il terzo incontro su regole ed educazione
A Piacenza si tiene il terzo incontro della Scuola Genitori, un percorso dedicato all’educazione e alle regole in famiglia. L’iniziativa è stata ideata dal pedagogista Daniele Novara, riconosciuto a livello nazionale per il suo lavoro nel campo del sostegno alla genitorialità. L’appuntamento si inserisce in una serie di incontri che mirano a offrire strumenti pratici ai genitori.
Prosegue a Piacenza il percorso della Scuola Genitori, il progetto educativo ideato dal pedagogista Daniele Novara, punto di riferimento a livello nazionale per il sostegno alla genitorialità.Venerdì 17 aprile 2026, alle ore 20,30, alla Scuola Primaria Giuseppe Taverna, si terrà il terzo incontro.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Genitorialità consapevole ed educazione all'affettività, incontro per famiglie ed educatori con il filosofo Lorenzo GasparriniLa scuola media di Viale della Resistenza propone un appuntamento di particolare interesse per famiglie, educatori e cittadini, nell’ambito del...