Genitorialità consapevole ed educazione all' affettività incontro per famiglie ed educatori con il filosofo Lorenzo Gasparrini

La scuola media di Viale della Resistenza organizza un incontro dedicato a genitori, insegnanti e cittadini. Il tema è la genitorialità consapevole e l’educazione all’affettività. Lorenzo Gasparrini, filosofo e esperto, guiderà il pubblico in una discussione su come affrontare questi temi importanti in famiglia e a scuola. L’appuntamento si inserisce nel progetto “Facciamo scuola: dialogo e competenze per una scuola attiva”.

La scuola media di Viale della Resistenza propone un appuntamento di particolare interesse per famiglie, educatori e cittadini, nell’ambito del progetto "Facciamo scuola: dialogo e competenze per una scuola attiva". L’evento è per martedì 3 febbraio, alle ore 18.30, nella sede di via San Colombano 190, con lo scrittore e attivista Lorenzo Gasparrini, che presenterà il suo libro "Genitori si cresce". L’iniziativa prende avvio dalla consapevolezza che il ruolo dei genitori è centrale nello sviluppo dei figli: non solo come figure di cura, ma come guide capaci di incidere profondamente sulla visione del mondo delle nuove generazioni.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

