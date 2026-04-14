Scossa di terremoto nel Torinese con ipocentro vicino a Viù non è stata avvertita dalla popolazione

Nella mattina di oggi, martedì 14 aprile 2026, i sismografi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia hanno rilevato una scossa di terremoto nel Torinese. L'evento sismico si è verificato con un ipocentro a soli quattro chilometri a est dell’abitato di Viù. La popolazione non ha avvertito il movimento tellurico, che si è verificato senza conseguenze o segnalazioni di danni.