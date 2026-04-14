Scossa di terremoto nel Torinese con ipocentro vicino a Viù non è stata avvertita dalla popolazione

Nella mattinata di oggi, martedì 14 aprile 2026, i sismografi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia hanno registrato una scossa di terremoto nel territorio del Torinese. L'evento sismico si è verificato con un ipocentro a circa quattro chilometri a est dell'abitato di Viù. La popolazione non ha percepito la scossa e non sono stati segnalati danni o conseguenze immediate.

Una scossa di terremoto è stata registrata dai sismografi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) all'alba di oggi, martedì 14 aprile 2026, con ipocentro quattro chilometri a est dell'abitato di Viù. La magnitudo è stata di 1.3 mentre la profondità è stata di 11 chilometri. Il.🔗 Leggi su Torinotoday.it ULTIM’ORA FORTISSIMA SCOSSA DI TERREMOTO IN IRPINIA: MAGNITUDO 4.0. GRANDE PAURA PER LA POPOLAZIONE Leggi anche: Scossa di terremoto nel Torinese con ipocentro vicino a Coazze, non è stata avvertita dalla popolazione