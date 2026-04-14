Durante una conversazione telefonica, l’ex presidente ha manifestato sorpresa per le posizioni della leader italiana sulla gestione del conflitto bellico e sulle risorse energetiche. Trump ha espresso un forte disappunto riguardo alle scelte adottate, senza fornire ulteriori dettagli. La discussione ha coinvolto aspetti legati alla politica estera e alla tutela delle risorse energetiche, suscitando attenzione sui rapporti tra le due figure politiche.

Donald Trump ha espresso un forte disappunto nei confronti di Meloni durante un colloquio telefonico, dichiarandosi sorpreso dal comportamento della leader italiana riguardo alla gestione del conflitto bellico e alle strategie legate alle risorse energetiche. Il statunitense ha messo in dubbio la capacità decisionale della presidente italiana, ammettendo di aver avuto una percezione iniziale diversa sulla sua fermezza politica. Divergenze strategiche su energia e difesa. Il fulcro dello scontro verbale riguarda la posizione italiana sulla ricerca di approvvigionamenti petroliferi. Trump ha interrogato direttamente la controparte sull’eventuale gradimento della popolazione locale verso l’attuale immobilismo della presidente nel cercare nuove fonti di idrocarburi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scontro Trump-Meloni: shock per la gestione energia e difesa

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