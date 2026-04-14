Scivola nel greto del torrente | anziano recuperato dopo una caduta di 5 metri

Nel pomeriggio di oggi, martedì 15 aprile, un uomo di circa 85 anni è caduto nel greto di un torrente a Masone, scivolando da un'altezza di circa cinque metri. L'incidente ha causato ferite e ha richiesto l'intervento dei soccorsi, che hanno recuperato l'anziano e lo hanno portato in ospedale per le cure del caso. La zona teatro dell'incidente si trova lungo il corso d'acqua della zona.

Brutta avventura nel pomeriggio di oggi, martedì 15 aprile, per un uomo di circa 85 anni che è scivolato nel greto di un torrente, ferendosi, a Masone.L'allarme è scattato intorno alle 15,40 in via Valle Stura. Secondo una prima ricostruzione, l'anziano stava passeggiando quando, probabilmente.🔗 Leggi su Genovatoday.it Scivola lungo il sentiero per dieci metri: recuperato un escursionista di 48 anniÈ successo nella giornata di venerdì 6 marzo ad Andreis, sotto il Bivacco Dall'Asta.