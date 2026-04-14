Una campionessa di sci ha dichiarato di aver bisogno di concentrarsi sulla propria salute prima di tornare alle competizioni. Ha spiegato di avere molto da fare, non solo per riprendere l’attività agonistica, ma anche per ristabilire un equilibrio nella vita quotidiana. La atleta ha sottolineato l’importanza di prendersi il tempo necessario per recuperare e rimettersi in forma, lasciando aperta la possibilità di tornare in gara in futuro.

“Ho ancora tanto lavoro da fare non solo per tornare in pista, ma per la mia salute e la vita normale. Sto ancora facendo fisioterapia a Torino, è tosta ma piano piano proverò a guarire. Questo è il mio obiettivo ora, è tosta mentalmente non avere programmi precisi ma almeno ora riesco a muovermi da sola senza stampelle”. Così Federica Brignone nel corso del media day della Fisi al Teatro Armani di Milano, a proposito del suo futuro. “Fisicamente non ho mai fatto così fatica dovendo cambiare tante discipline, ora per me sarà un discorso diverso”, ha aggiunto. Questo articolo Sci, Brignone: "Ora devo pensare alla mia salute, tanto lavoro da...🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sci, Brignone: "Ora devo pensare alla mia salute, tanto lavoro da fare"

Federica Brignone: “Devo pensare alla mia salute, giorno per giorno. Vengo da un percorso terribile”Federica Brignone si è soffermata a lungo con la stampa nel corso del Media Day della FISI in corso a Milano, parlando non soltanto dei due ori...

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