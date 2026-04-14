Dopo la vittoria del No al referendum in Italia, la leader di un partito di centrosinistra ha annunciato l'apertura a un tavolo di dialogo, mentre un esponente di un altro partito ha confermato la sua candidatura per le prossime primarie. Nel frattempo, la fine dell’era di un ex primo ministro ungherese viene vista come un ulteriore segnale di un mutamento nelle forze di destra europee.

AGI - Dopo la vittoria del No al referendum in Italia, la fine dell'era Orban in Ungheria appare a Schlein e Conte come un altro colpo assestato all'internazionale delle destre sovraniste. I due leader lo hanno spiegato in contemporanea, ma a qualche centinaio di metri di distanza: la dem al Nazareno, davanti alla direzione nazionale, e il secondo al Tempio di Adriano, alla platea raccolta per la presentazione del libro "Una nuova primavera". Tuttavia, se gli aruspici ungheresi segnalano che il vento è cambiato, bisogna pure che quel vento si sappia catturare. La segretaria dem propone di tenere in vita quei comitati civici risultati "preziosi" per la vittoria referendaria.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Schlein apre a un tavolo. Conte avanti per le primarie

Schlein apre alle primarie, con l’incubo ConteLa leader dem salva la testa, ma ora deve guardarsi pure da Landini, che convoca la piazza il 28 marzo.

Il centrosinistra esulta e prepara l'alternativa verso le politiche. Conte apre alle primarie e Schlein: "Continuiamo testardamente unitari"Una vittoria non del tutto inattesa, ma sorprendente per le dimensioni assunte e che fa dire a Elly Schlein che l’alternativa al governo di destra...

Argomenti più discussi: Schlein vede il 2027: Toccherà a noi. Conte: il leader non lo sceglie la premier; Il confronto di Schlein sul costo dell’energia non sta in piedi; Schlein a Meloni: non c’è un italiano che stia meglio di prima - Gruppo Pd; Adesso le primarie sono diventate l’incubo di Schlein.

Descalzi apre il dibattito: “Stop al bando sul gas russo” Le parole dell'ad Eni, la replica della politica. Schlein: "Assolutamente no"... - facebook.com facebook

La fatwa di Schlein: guai per chi apre al “nemico” Conte. “Segnali” agli eletti e ansia per lo spazio in Rai. Nessuna conferma dai dem. @lucadecarolis @WandaMarra x.com