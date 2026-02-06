Jessica Moretti difende se stessa e il suo nome. In un’intervista ai media, l’atleta svizzera ribadisce di essere innocente e chiarisce che non è mai scappata con la cassa. Dice di essere isolata a causa dell’inchiesta e di come questa abbia generato molte false voci su di lei.

«Siamo del tutti isolati per via dell’inchiesta e credo che questo abbia creato molti malintesi e molte bugie» quella per cui «io sarei scappata con la cassa. E' falso. Non sono mai scappata e non lo faccio nemmeno ora, perché voglio la verità». Così ha ribadito Jessica Moretti, tra gli indagati assieme al marito Jacques nell’indagine svizzera per la tragedia di Crans-Montana in cui sono morte 41 ragazzi e 115 sono rimasti feriti. Come è stato riportato da alcune testate giornalistiche, la donna si è presentata a Sion per l’audizione davanti alla polizia del 'figlioccio', Jean-Marc Gabrielli, il fidanzato di Cyane, la cameriera con il casco morta nel rogo, e collaboratore della coppia in quanto gestiva uno dei loro locali. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Crans-Montana, Jessica Moretti ai media: "Su di noi tante bugie. Mai scappata con la cassa"

Approfondimenti su Jessica Moretti

Jessica Moretti dice di essere stata fraintesa.

Jessica Moretti smentisce di aver preso denaro e di essere scappata.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Crans Montana, Jessica Moretti sarebbe scappata dal rogo - Ore 14 del 07/01/2026

Ultime notizie su Jessica Moretti

Argomenti discussi: Incendio Crans Montana, Jessica Moretti: Non sono scappata con la cassa; Crans-Montana, salgono a quattro gli indagati per il rogo. I no della banca a Jacques e Jessica Moretti; Jessica Moretti: Siamo qui perché ci siamo impegnati a farlo, lo dobbiamo alle vittime; Crans-Montana, parlano due sopravvissuti: Jessica Moretti? Piangeva per il suo bar e non aiutava i feriti.

Jessica Moretti: Non sono scappata con i soldi. Voglio la veritàLa titolare del Constellation di Crans-Montana, indagata insieme al marito per l’incendio di Capodanno costato la vita a 41 persone, parla al Corriere: Io e Jacques ci alterniamo alle audizioni e a c ... msn.com

Strage Crans-Montana, Jessica Moretti torna a parlare pubblicamente: Siamo soli, su di noi molte bugieAvanti con l’inchiesta sull'incendio mortale a Crans-Montana: a Sion ascoltato Jean-Marc Gabrielli, mentre torna a parlare Jessica Moretti ai cronisti di Tgcom24. notizie.it

"Su di noi solo bugie, siamo completamente soli". Strage di Crans-Montana, Jessica Moretti rompe il silenzio >> https://buff.ly/CxyALua facebook

Crans-Montana, Moretti: "Non sono mai scappata con la cassa" x.com