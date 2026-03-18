Templari a Chinon | la spettrografia svela i segreti dei graffiti fatti col sangue

Le pareti della torre del castello di Chinon nascondono tracce di graffiti realizzati con sangue, visibili attraverso analisi spettrografiche. Questi segni, incisi sulle superfici di pietra, sono stati oggetto di studio per rivelare dettagli nascosti. Le analisi hanno permesso di identificare materiali e modalità di incisione, offrendo un nuovo sguardo sui segni lasciati nel passato.

Le pareti della torre del castello di Chinon non sono semplici pietre, ma le pagine di un diario disperato. Nuove indagini condotte con la spettrografia a fluorescenza X (XRF) hanno rivelato dettagli scioccanti sui graffiti lasciati dai vertici dell’ordine del Tempio durante la prigionia del 1308. Non furono solo incisioni, ma veri e propri atti di resistenza spirituale compiuti con strumenti di fortuna e, forse, con il proprio sangue. La tecnologia XRF entra nelle celle dei templari. Un team di ricercatori francesi ha analizzato i solchi dei celebri graffiti — che ritraggono croci, cuori e figure sacre — scoprendo residui invisibili a occhio nudo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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