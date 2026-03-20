Adani ha commentato l’andamento dell’Inter in questa stagione, sottolineando che la squadra ha conquistato lo Scudetto in un giorno preciso. Ha anche menzionato Lautaro Martinez, in passato criticato per la sua decisione di non essere decisivo, e ora riconosciuto come elemento importante. La sua analisi si concentra sulle tappe chiave e sui cambiamenti vissuti dal club nel corso del campionato.

Inter News 24 Adani, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha detto la sua sull’Inter in ottica corsa Scudetto. Daniele Adani, ex calciatore di Lazio, Inter e Fiorentina tra le altre, intervistato da La Gazzetta dello Sport ha detto la sua sull’Inter di Chivu. Queste le sue parole: L’INTER HA GIA’ VINTO LO SCUDETTO? « Sì, il giorno in cui l’Inter ha battuto la Juventus. Dietro, invece, è una bella bagarre. Stimo il Napoli, una squadra emersa nonostante le mille difficoltà e ora ad un punto dal secondo posto. La Roma è piu di altre candidata a restare fuori ma Gasperini ha giocato tutto l’anno per vincere; ora però si è messo di mezzo il Como, bella realtà. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Adani: «L’Inter ha vinto lo Scudetto in un giorno preciso. Lautaro si diceva non fosse decisivo e oggi si sente la mancanza»

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"Sì, oggi sono un uomo felice. Ho tutto e faccio ciò che amo con gli amici, Lele Adani e Antonio Cassano. Col nostro programma ci divertiamo da pazzi: alcuni ci amano, altri ci odiano, ad altri diamo fastidio. Ma dietro c'è competenza. Adani e Cassano vedono - facebook.com facebook

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