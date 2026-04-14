Sarpsborg 08-Bodo Glimt mercoledì 15 aprile 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici

Mercoledì 15 aprile 2026 alle ore 19:00 si svolgerà la partita tra Sarpsborg 08 e BodoGlimt, valida per il recupero del primo turno di Eliteserien norvegese. Il BodoGlimt, impegnato in precedenza in Champions League, affronta questa gara in trasferta sul campo del Sarpsborg 08. Le formazioni e le quote saranno comunicati prima dell'inizio dell'incontro.

Si recupera il primo turno di Eliteserien norvegese per il BodoGlimt impegnato allora in Champions, e la squadra di Knutsen è di scena sul campo del Sarpsborg 08. Dopo la tranquilla salvezza dello scorso anno i biancoblu hanno cambiato guida tecnica affidando la panchina a Sel che torna ad allenare i club dopo l’esperienza con le nazionali giovanili. Inizio comunque promettente per una squadra. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Sarpsborg 08-Bodo/Glimt (mercoledì 15 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici Goztepe-Galatasaray (mercoledì 08 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronosticiRecupero del 27esimo turno di Superlig turca con il Galatasaray di Okan Buruk capolista del torneo impegnato sul campo del Goztepe attualmente quinto... "Non sottovaluto il Kosovo, con l'Inter sono stato eliminato dal Bodo/Glimt" Calhanoglu torna sulla delusione vissuta con l’Inter e manda un messaggio chiaro ai suoi connazionali: niente cali di concentrazione per conquistare un posto nel prossimo Mondiale - facebook.com facebook