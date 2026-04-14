Sarpsborg 08-Bodo Glimt mercoledì 15 aprile 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici

Da infobetting.com 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 15 aprile 2026 alle ore 19:00 si svolgerà la partita tra Sarpsborg 08 e BodoGlimt, valida per il recupero del primo turno di Eliteserien norvegese. Il BodoGlimt, impegnato in precedenza in Champions League, affronta questa gara in trasferta sul campo del Sarpsborg 08. Le formazioni e le quote saranno comunicati prima dell'inizio dell'incontro.

Si recupera il primo turno di Eliteserien norvegese per il BodoGlimt impegnato allora in Champions, e la squadra di Knutsen è di scena sul campo del Sarpsborg 08.  Dopo la tranquilla salvezza dello scorso anno i biancoblu hanno cambiato guida tecnica affidando la panchina a Sel che torna ad allenare i club dopo l’esperienza con le nazionali giovanili. Inizio comunque promettente per una squadra. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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