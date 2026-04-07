Goztepe-Galatasaray mercoledì 08 aprile 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici

Mercoledì 8 aprile 2026 alle 19:00 si disputa il recupero del 27esimo turno di Superlig turca tra Goztepe e Galatasaray. La partita vede il Galatasaray, prima in classifica e allenato da Okan Buruk, affrontare il Goztepe, che occupa attualmente il quinto posto nel torneo. Le formazioni sono state ufficializzate e sono disponibili le quote scommesse e i pronostici per questa sfida.

Recupero del 27esimo turno di Superlig turca con il Galatasaray di Okan Buruk capolista del torneo impegnato sul campo del Goztepe attualmente quinto in classifica. Dopo un’ottima prima parte di stagione la squadra di Stoilov ha un inevitabilmente pagato dazio a livello fisico ed e’ incappata in una serie di risultati negativi interrotta giusto nell’ultimo turno con la vittoria sul campo del Genclerbirligi. Piu’ complicato. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Goztepe-Galatasaray (mercoledì 08 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici Atromitos FC-Kifisia (mercoledì 08 aprile 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronosticiSeconda fase della Super League greca e nel gruppo retrocessione l’Atromitos FC sfida il Kifisia per conquistare quei pochi punti che mancano alla... Argomenti più discussi: Goztepe - Galatasaray; Goztepe SK-Galatasaray: analisi e probabili formazioni 08/04/2026 Super Lig; Göztepe vs Galatasaray Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | Super Lig 08-04-2026; Göztepe v Galatasaray: top-five hosts test leaders in Süper Lig. Pronostico Goztepe-Galatasaray: serve solo vincereGoztepe-Galatasaray è una partita valida per la ventisettesima giornata della Super Lig: formazioni e pronostico ... ilveggente.it Goztepe-Galatasaray (mercoledì 08 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici ift.tt/d0OBLFT #scommesse #pronostici x.com