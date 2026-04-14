Sardegna Fiat 500 X distrugge il guardrail | soccorso aereo per un uomo

Un incidente è avvenuto in Sardegna quando una Fiat 500 X ha urtato un guardrail, causando il ribaltamento del veicolo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno richiesto anche l'intervento di un'eliambulanza per trasferire un uomo sotto le cure mediche. La vittima è un pensionato residente a Tortolì, coinvolto nell'incidente che ha provocato danni alla vettura e al guardrail.

Un pensionato di Tortolì è finito sotto le cure dei medici dopo un violento ribaltamento della sua Fiat 500 X. Il sinistro si è verificato questa mattina lungo l’Orientale, nel territorio di Tertenia, proprio in prossimità dello svincolo che conduce a Perdasdefogu. L’impatto ha mandato l’auto fuori strada, facendola finire contro la protezione gialla del guardrail, che è stata distrutta dalla forza dell’urto. Il conducente di 67 anni è rimasto intrappolato tra i rottami del veicolo. Sul luogo sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco di Lanusei e il personale della Croce verde di Tertenia per prestare le prime assistenze. Anche i carabinieri della compagnia di Jerzu sono arrivati sul posto per gestire i rilievi necessari.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sardegna, Fiat 500 X distrugge il guardrail: soccorso aereo per un uomo Fiat 500 vs Grande Panda: quale Fiat scegliere?La Fiat 500 Hybrid e la Fiat Grande Panda sono le due Fiat più accessibili in listino. Sardegna, Fiat Tipo in fiamme: fuga dall’esplosione, indaginiUn incendio ha distrutto nella notte una Fiat Tipo parcheggiata in via Garibaldi a Villaurbana, in Sardegna.