Sanità | troppe differenze in Fvg Posti diversi cure diverse

In alcune zone interne e montane del Friuli Venezia Giulia, la distanza tra ambulatori e abitazioni riduce l’accesso alle cure e rende più difficile la gestione dei pazienti. La regione conta circa il 27 per cento della popolazione sopra i 65 anni, un dato che evidenzia la presenza di una popolazione anziana numerosa sul territorio. Questa situazione porta a differenze significative nell’erogazione dei servizi sanitari tra le aree più remote e quelle più urbanizzate.

Nelle aree interne e montane del Friuli Venezia Giulia “la distanza tra gli ambulatori e la bassa densità abitativa rendono più complessa la presa in carico dei pazienti”; senza contare che sul territorio grava “circa un 27 per cento della popolazione sopra i 65 anni”, dato che comporta “un.🔗 Leggi su Triesteprima.it Psicologo di base in Puglia, tante richieste ma troppe differenze tra territori: "Servono regole uniformi"La richiesta lanciata dall'Ordine degli psicologi alla Regione Puglia, dopo l'avvio in via sperimentale del servizio. Guerra in Medio Oriente, primi effetti anche in Fvg: "Ce li porteremo dietro per diversi mesi, valutiamo interventi"Le conseguenze della guerra in Medio Oriente si stanno iniziando a sentire anche in Friuli Venezia Giulia e per questo motivo la Regione sta... L’Ocse valuta la sanità italiana. Qualità buona, spesa contenuta, personale adeguato. Restano troppe differenze tra le Regioni. Ma i tagli e il rigore stanno mettendo tutto ...Il verdetto in una revisione della qualità della nostra assistenza commissionata all'Ocse dal ministero della Salute. Analizzate nel dettaglio tutte le caratteristiche del nostro sistema. Che però ... quotidianosanita.it Sanità italiana al 22° posto in Europa. Pesano differenze regionali. Al top Paesi Bassi. Indagine dei consumatori europeiPubblicata l’ultima edizione dell’indagine annuale di Health Consumer Powerhouse che valuta i sistemi sanitari in base al mix di dati statistici sanitari ufficiali e il livello di soddisfazione dei ... quotidianosanita.it