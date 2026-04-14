Sanità e autonomia | il dibattito a Rende per frenare i divari
Domani, mercoledì 15 aprile alle 18, presso la sede della Federazione Riformista in via Silvio Pellico a Rende, si terrà un incontro dedicato alla sanità e all’autonomia. L’evento si concentrerà sulla discussione dei divari presenti nel sistema sanitario regionale e sulle modalità di gestione del settore. La riunione coinvolgerà diversi rappresentanti e cittadini interessati alle questioni legate alla salute pubblica e alla distribuzione delle risorse.
Domani, mercoledì 15 aprile alle ore 18.00, la sede della Federazione Riformista situata in via Silvio Pellico 38 a Rende ospiterà un incontro fondamentale sulla gestione del sistema sanitario regionale. Il seminario, intitolato Il futuro del Servizio Sanitario Regionale: mobilità, autonomia differenziata e diritto alla salute, rappresenta il secondo tassello di un ciclo di studi dedicato alla Governance e all’Innovazione Amministrativa. Le sfide della gestione sanitaria tra mobilità e coesione sociale. L’agenda dell’incontro metterà al centro una questione che incide direttamente sul tessuto economico e sociale del territorio: la mobilità sanitaria.🔗 Leggi su Ameve.eu
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