Sanità e autonomia | il dibattito a Rende per frenare i divari

Domani, mercoledì 15 aprile alle 18, presso la sede della Federazione Riformista in via Silvio Pellico a Rende, si terrà un incontro dedicato alla sanità e all’autonomia. L’evento si concentrerà sulla discussione dei divari presenti nel sistema sanitario regionale e sulle modalità di gestione del settore. La riunione coinvolgerà diversi rappresentanti e cittadini interessati alle questioni legate alla salute pubblica e alla distribuzione delle risorse.