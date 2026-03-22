Un'iniziativa pasquale mira a sostenere la ricerca contro il neuroblastoma, un tumore che colpisce soprattutto i bambini. La campagna “Cerco un uovo amico” 2026, promossa dall’Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma, ha l’obiettivo di raccogliere fondi per il progetto di ricerca Vamolaa. L’idea è di utilizzare simbolicamente un uovo di Pasqua come strumento per sensibilizzare e finanziare studi specifici sulla malattia.

Un dolce pensiero pasquale per dare sprint alla ricerca contro il neuroblastoma. La campagna “Cerco un uovo amico” 2026 dell’Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma punta a dare le ‘gambe’ al progetto di ricerca Vamolaa. Lo studio, in fase preclinica, punta a “frenare” il gene Mycn che, quando è alterato, contribuisce all’aggressività del neuroblastoma. Il nemico è un tumore pediatrico caratterizzato da circa 130-140 nuove diagnosi ogni anno in Italia. I due rami del progetto contro il neuroblastoma. La campagna è dedicata quest’anno a due rami del più ampio progetto multicentrico coordinato da Patrizia Perri del Gaslini di Genova. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Un uovo di Pasqua per frenare il gene che rende più cattivo il neuroblastoma

Articoli correlati

L’uovo di Pasqua più prezioso del 2026 è decorato a mano e costa oltre mille euroSiete alla ricerca di un uovo di Pasqua davvero esclusivo? Il più prezioso del 2026 fa al caso vostro: è decorato a mano e costa oltre mille euro.

Vuoi l’uovo di Pasqua Kinder di Harry Potter? Ecco il trucco per scoprirlo al primo colpoL’avvicinarsi delle festività pasquali accende ogni anno l’entusiasmo dei collezionisti e degli appassionati di cultura pop.

Una selezione di notizie su Un uovo di Pasqua per frenare il gene...

Temi più discussi: Uova di Pasqua 2026 fantastiche e dove trovarle: la nostra selezione; Le migliori uova di Pasqua di Firenze; Uova di Pasqua AIL; La top 10 delle Uova di Pasqua incrociata con i vincitori degli Oscar del cioccolato 2026.

Un uovo di Pasqua per frenare il gene che rende più cattivo il neuroblastomaLa campagna Cerco un uovo amico 2026 dell’Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma. lapresse.it

Uova di Pasqua 2026, le migliori creazioni artigianali di cioccolatoScopri le uova di Pasqua 2026 artigianali più interessanti: cioccolato fondente, al latte e creazioni creative firmate dai migliori maestri. italiangourmet.it

GRANDE CONCERTO DI PASQUA A BOLOGNA, NON MANCARE facebook

Miracolo di Pasqua sulla Torino-Savona: due corsie libere per le feste, lavori conclusi su 50 ponti x.com