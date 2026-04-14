San Pietro Vernotico Asta della Bandiera da record | aggiudicata a 12mila euro
A San Pietro Vernotico si è conclusa un’asta per la vendita di una bandiera storica, raggiungendo un importo di 12 mila euro. L’evento ha attirato l’attenzione della comunità locale, che ha partecipato con entusiasmo. La bandiera, oggetto di interesse, ha suscitato dibattiti tra appassionati e collezionisti, rendendo l’asta uno degli appuntamenti più seguiti della città in questo periodo.
SAN PIETRO VERNOTICO - Ancora una volta, San Pietro Vernotico si stringe attorno alle proprie radici. La tradizionale rievocazione storica dell’Asta della Bandiera si è confermata un momento unico di aggregazione, memoria e orgoglio cittadino, culminando in un’aggiudicazione da record: ben 12.000.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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