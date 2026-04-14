San Pietro Vernotico Asta della Bandiera da record | aggiudicata a 12mila euro

A San Pietro Vernotico si è conclusa un’asta per la vendita di una bandiera storica, raggiungendo un importo di 12 mila euro. L’evento ha attirato l’attenzione della comunità locale, che ha partecipato con entusiasmo. La bandiera, oggetto di interesse, ha suscitato dibattiti tra appassionati e collezionisti, rendendo l’asta uno degli appuntamenti più seguiti della città in questo periodo.