Salvini Rfi si rivalga su azienda responsabile del guasto su Av Roma-Napoli

Il vicepremier e ministro dei Trasporti ha dichiarato di seguire con attenzione la situazione sulla linea ferroviaria ad alta velocità che collega Roma e Napoli. Rfi ha annunciato di aver avviato una richiesta di risarcimento nei confronti dell’azienda ritenuta responsabile di un guasto che ha causato disagi sulla tratta. La vicenda riguarda un'interruzione del servizio ferroviario e le relative procedure legali avviate per chiarire le responsabilità.

Il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini "sta seguendo con grande attenzione la situazione sulla linea ferroviaria AV Roma-Napoli. È evidente che quanto accaduto non è riconducibile a eventi imprevedibili come il maltempo, bensì a un'azienda privata che fornisce un servizio a Rfi. Per questo motivo, l'auspicio di Salvini è che, al di là delle tradizionali procedure di salvaguardia e rimborso per i viaggiatori da parte di Trenitalia, Rfi si rivalga sui responsabili". Lo fanno sapere in una nota fonti del Mit. Il guasto che ha provocato cancellazioni e ritardi sulla linea dell'Alta velocità sarebbe riconducibile al sistema gestito da Nokia.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Salvini, Rfi si rivalga su azienda responsabile del guasto su Av Roma-Napoli Guasto sulla linea AV Roma-Napoli, ritardi fino a 100 minutiTempo di lettura: < 1 minuto Treni dell’alta velocità con ritardi fino a 100 minuti per “un inconveniente tecnico alla linea nei pressi di...