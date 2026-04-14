Da giovedì 16 a domenica 19 aprile 2026, in Campania si svolgeranno numerosi eventi dedicati a sagre e feste tradizionali. Durante questa settimana, i partecipanti potranno assistere a spettacoli musicali e degustazioni di prodotti tipici locali. Le manifestazioni si terranno in diverse località della regione, coinvolgendo comunità e visitatori in un calendario ricco di appuntamenti enogastronomici e culturali.

Feste e Sagre in Campania da giovedì 19 a domenica 19 aprile 2026 sarà pieno di appuntamenti con musica e degustazioni di prodotti tipici campani. La sagra rievoca l'atmosfera familiare della macellazione del maiale. È organizzata dalla Pro Loco Senerchia ed è spesso una manifestazione a scopo benefico. Cosa offrono gli stand: Soffritto tradizionale, Carni alla brace, Salsicce, braciole e costine cucinate al momento. Prodotti locali: Fagioli con l'occhio nero e peperoni, accompagnati da pane casereccio e vino rosso irpino. Mostra mercato di prodotti tipici e artigianato locale. Musica popolare dal vivo, canti folkloristici e spesso i tradizionali falò in piazza che riscaldano le serate.🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Sagre e Feste in Campania da giovedì 16 a domenica 19 aprile 2026

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Sagre e Feste in Campania da giovedì 9 a domenica 12 aprile 2026Feste e Sagre in Campania da giovedì 9 a domenica 12 aprile 2026 sarà pieno di appuntamenti con musica e degustazioni di prodotti tipici campani.

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