Da giovedì 9 a domenica 12 aprile 2026, in diverse località della Campania si svolgono numerosi eventi dedicati alle sagre e alle feste. Durante questa settimana, vengono organizzate manifestazioni con musica dal vivo e degustazioni di prodotti tipici della regione. Le iniziative coinvolgono diverse comunità e si concentrano su tradizioni locali, offrendo un calendario ricco di appuntamenti per chi desidera scoprire le specialità campane.

Feste e Sagre in Campania da giovedì 9 a domenica 12 aprile 2026 sarà pieno di appuntamenti con musica e degustazioni di prodotti tipici campani. Per due lunghi ed intensi fine settimana sarà possibile festeggiare un prodotto identitario dalle straordinarie proprietà organolettiche e nutrizionali. Sarà il borgo di Auletta (SA) a fare da cornice alla quattordicesima edizione di Bianco Tanagro, in programma da venerdì 24 a domenica 26 aprile e da giovedì 30 aprile a domenica 3 maggio. Dal 24 al 26 aprile a Preturo di Montoro (AV), tre giorni dedicati alla tradizione e al buon cibo. Torna un appuntamento ormai storico che celebra il carciofo e la cucina locale, con un percorso gastronomico ricco di sapori autentici e un’atmosfera semplice e genuina. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Sagre e Feste in Campania da giovedì 9 a domenica 12 aprile 2026

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