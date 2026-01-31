la storia dei cenciaioli tra sacro e profano

CERTALDO "Genesi del Rigenero". Questo il titolo dello spettacolo di e con Beppe Allocca (nella foto) dedicato ai cenciaioli di Prato, che andrà in scena stasera alle 21.30 al Teatro Margherita di Marcialla nell’ambito della sezione "Teatro a Km 0". Chi sono i cenciaioli? Cosa vuol dire riciclare scarti tessili? E perché tutto ha avuto inizio a Prato? Il titolo parla chiaro: partiamo dalla genesi, dall’inizio. Ecco la storia e il funzionamento del riciclo degli scarti tessili. Tutto comincia dai cenciaioli di Prato, gli artigiani che dal 1850 riciclano indumenti usati per ottenere nuovo filato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Signore e Signori, Sabato sarò in scena al Teatro Puccini e ne son felicissimo! Vi aspetto con la Genesi del Rigenero! Un monologo “riciclato” (per usare le parole de La Repubblica”) in cui ci si diverte raccontando di cenciaioli, moda contemporanea e passi bi - facebook.com facebook