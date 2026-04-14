Nel 2025, l'autorità antitrust ha portato a termine 21 procedimenti istruttori relativi alla concorrenza. A seguito di queste indagini, sono state applicate sanzioni per un totale di 1,4 miliardi di euro. Questo importo rappresenta le multe complessive comminate durante l'anno in relazione a violazioni delle norme sulla concorrenza. Non sono stati forniti dettagli specifici sui soggetti coinvolti o sulle singole contestazioni.

Nel corso del 2025 l'Antitrust "ha concluso 21 procedimenti istruttori in materia di concorrenza e sono state comminate sanzioni per un miliardo e quattrocento milioni di euro". Lo ha detto il presidente dell'Antitrust Roberto Rustichelli nella Relazione annuale. "Tre istruttorie di rilievo - ha specificato - sono state dirette a salvaguardare il corretto funzionamento dei mercati digitali ": sanzione di oltre 936 milioni di euro alle principali compagnie petrolifere per coordinamento collusivo sul valore della "componente bio" del prezzo dei carburanti per autotrazione; sanzione di circa 100 milioni di euro ad Apple per l'App tracking transparency; misure cautelari per ripristinare l'accesso a Whatsapp da parte delle imprese che competono con Meta nei servizi di chatbot di intelligenza artificiale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rustichelli, nel 2025 sanzioni Antitrust per 1,4 miliardi di euro

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