Menarini 4,9 miliardi di euro nel 2025 | investimenti strategici in talenti e Intelligenza Artificiale

Nel 2025, Menarini ha registrato un fatturato di circa 4,9 miliardi di euro, segnando una crescita stabile rispetto agli anni precedenti. L’azienda ha annunciato investimenti strategici in talento e Intelligenza Artificiale, puntando a rafforzare le proprie attività. La crescita è stata accompagnata da risultati record, consolidando la posizione nel settore farmaceutico.

Crescita solida e risultati record. Menarini ha chiuso il 2025 sfiorando i 4,9 miliardi di euro di fatturato, confermando una crescita stabile rispetto agli anni precedenti. Lo ha dichiarato Lucia Aleotti, nella foto d'apertura, azionista e membro del Board Menarini, durante l'incontro annuale alla Camera di Commercio di Firenze, dedicato all'analisi dei dati economici e alle prospettive future dell'azienda. Espansione internazionale. Gli Stati Uniti rappresentano il secondo mercato per Menarini, dove l'azienda opera principalmente nel settore oncologico, superando la soglia dei 500 milioni di euro di fatturato. Aleotti ha sottolineato come anche la Cina abbia invertito un trend negativo che durava da due anni, registrando una crescita significativa nel 2025.

