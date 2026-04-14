Il ministro dell’economia e delle finanze del Benin ha vinto le elezioni presidenziali inaspettatamente. La sua candidatura ha superato gli altri contendenti con una larga maggioranza, secondo i risultati ufficiali. Le urne si sono chiuse domenica, e lo scrutinio ha confermato la sua vittoria. La sua elezione rappresenta un passaggio importante per il paese, che si prepara a un nuovo mandato.

Il ministro dell’economia e delle finanze del Benin, Romuald Wadagni, ha ottenuto una vittoria schiacciante nelle elezioni presidenziali che si sono tenute il 12 aprile in questo paese dell’Africa occidentale. Secondo i dati forniti dalla commissione elettorale, Wadagni, 49 anni, ha ottenuto più del 94 per cento dei voti. Il tasso di partecipazione è stato del 58,78 per cento, ha aggiunto Lafia. Prima ancora dell’annuncio in tv il candidato dell’opposizione Paul Hounkpe aveva riconosciuto la sua sconfitta. Wadagni, che era il candidato della coalizione al potere, prenderà il posto di Patrice Talon, in carica dal 2016. Regalati o regala Internazionale.🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Romuald Wadagni vince le elezioni presidenziali in Benin

Elezioni in Benin, Romuald Wadagni è il nuovo presidenteRomuald Wadagni, ministro delle Finanze e candidato della maggioranza, è stato eletto presidente del Benin con il 94,05% dei voti.

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