Dybala apre alla Roma | disposto a ridursi l’ingaggio pur di restare

Paulo Dybala si mostra disponibile a ridursi l’ingaggio pur di proseguire la sua avventura con la Roma. La volontà del giocatore di rimanere all’interno del progetto giallorosso si inserisce in un momento di incertezza sul campo, mentre le trattative per il rinnovo si intensificano. La decisione di Dybala evidenzia l’importanza di trovare un accordo che permetta di consolidare il rapporto tra giocatore e società, con l’obiettivo di garantire continuità alla squadra.

Paulo Dybala manda un segnale chiaro alla Roma e lo fa nel momento in cui il campo racconta altro. L’intesa immediata con Malen ha acceso l’attacco giallorosso e restituito l’immagine di una coppia capace di capirsi al volo, ma alle spalle del rendimento cresce una questione centrale: il futuro della Joya, in scadenza a giugno, entra ora in una fase decisiva. Un’intesa tecnica che pesa anche sul futuro. L’impatto tra Paulo Dybala e Donyell Malen è stato immediato. Movimenti complementari, letture condivise, qualità che si sommano senza sovrapporsi. È il tipo di sintonia che nasce tra calciatori di alto livello e che, inevitabilmente, rafforza il peso specifico di Dybala all’interno del progetto tecnico della Roma. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

