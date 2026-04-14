Riparazioni in nero per sconti fino al 20% meccanico evade 600mila euro | denunciato

Un meccanico è stato denunciato per aver evaso circa 600.000 euro attraverso un’attività di autofficina gestita con doppia contabilità. L’operazione, condotta dalla Guardia di finanza di Viterbo, ha scoperto pratiche di abusivismo commerciale e di evasione fiscale. Nel corso delle indagini sono stati individuati anche lavori di riparazione eseguiti in nero con sconti fino al 20 per cento.

Autofficina con doppia contabilità, evasione da 600mila euro: meccanico denunciato dal gruppo di Viterbo della Guardia di finanza nell'ambito di un servizio in materia di abusivismo commerciale e contrasto all'evasione fiscale.I militari hanno ispezionato l'attività di riparazione autoveicoli.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Sospeso dall’Ordine dei periti agrari continua ad effettuare consulenze ‘al nero’: ha evaso 600mila euroGROSSETO – Duro colpo all’evasione fiscale e all’abusivismo professionale in Maremma, dove i militari del comando provinciale di Grosseto hanno... Mobilità sostenibile: Swapfiets offre sconti fino al 20% sui canoniUna nuova opportunità di mobilità sostenibile si apre per i dipendenti italiani grazie a una partnership con Swapfiets, che offre sconti fino al 20%...