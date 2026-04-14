Riparare crepe con loro a Bergamo lo spettacolo che mette al centro la violenza di genere

Il 17 aprile 2026 a Bergamo si svolgerà uno spettacolo intitolato “Riparare crepe con loro”, focalizzato sulla violenza di genere e sulla condizione femminile. L’evento inizierà alle 15:00 e mira a sensibilizzare il pubblico su queste tematiche attraverso una rappresentazione teatrale. L’iniziativa si inserisce in un programma di appuntamenti dedicati alla riflessione e alla consapevolezza sociale.

Il prossimo 17 aprile 2026 alle ore 15:00, a Bergamo, si terrà un evento dedicato alla sensibilizzazione sulla condizione femminile e sulla violenza di genere. L’iniziativa è organizzata dal Comitato Pari Opportunità della Camera penale di Bergamo ed è pensata come momento formativo per gli avvocati, ma sarà aperta anche alla cittadinanza, con l’obiettivo di coinvolgere un pubblico più ampio su un tema ancora molto attuale. Cuore dell’appuntamento sarà lo spettacolo di teatro e danza “Riparare crepe con loro: storie vere di violenza contro le donne”, che andrà in scena nell’Auditorium del liceo Mascheroni. Lo spettacolo è realizzato da Ebano Onlus in collaborazione con Junior Ballet Aida e rappresenta una tappa importante di un percorso artistico e sociale già avviato negli anni scorsi.🔗 Leggi su Bergamonews.it

"Riparare crepe con loro": vere storie di violenza sulle donne raccolte da Ebano Onlus e narrate attraverso teatro, danza e dibattitoL'associazione Ebano Onlus, 100% volontaria, sostiene le donne e aiuta a proteggerle dalle discriminazioni di genere; il 17 aprile prosa e danza...