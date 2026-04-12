Riparare crepe con loro | vere storie di violenza sulle donne raccolte da Ebano Onlus e narrate attraverso teatro danza e dibattito

Un progetto promosso dall'associazione Ebano Onlus presenta storie di violenza contro le donne raccontate attraverso spettacoli di teatro, danza e dibattiti. Ebano Onlus, organizzazione composta esclusivamente da volontari, si dedica a sostenere e proteggere le donne vittime di abusi. Le testimonianze raccolte mostrano le esperienze di chi ha vissuto situazioni di violenza, portando in scena queste narrazioni per sensibilizzare il pubblico.

L'associazione Ebano Onlus, 100% volontaria, sostiene le donne e aiuta a proteggerle dalle discriminazioni di genere; il 17 aprile prosa e danza daranno vita e luce alla loro verità Venerdì 17 aprile 2026, alle ore 15:00, andrà in scena lo spettacolo di teatro e danza, a tema sociale, Riparar.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - "Riparare crepe con loro": vere storie di violenza sulle donne raccolte da Ebano Onlus e narrate attraverso teatro, danza e dibattito Il teatro, la testimonianza e il dialogo: storie vere salgono sul palco del cinema De Seta con la piece di Raizes TeatroScherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Il teatro diventa...